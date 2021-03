Mulher que fazia bingo clandestino em Americana é presa por corrupção de menores

A prisão ocorreu pois o filho da mulher de 17 anos trabalhava no local; ela responderá por corrupção de menores

A mulher de 40 anos que realizou um bingo clandestino em Americana, nesta terça-feira (16), e foi flagrada por guardas municipais acabou presa por corrupção de menores, uma vez que o seu filho de 17 anos trabalhava no local.

A informação foi passada pela Gama (Guarda Municipal de Americana). O boletim de ocorrência também confirma a detenção.

De acordo com a Gama, a mulher já tinha realizado outros eventos na região. Na terça-feira, a corporação chegou até ela após diversas pessoas denunciarem a realização de um bingo em um espaço alugado no Nova Americana.

No local, além da organizadora, 29 pessoas foram flagradas, a maioria delas com mais de 60 anos. Depois do flagrante, todos os envolvidos foram levados até a delegacia de Americana.

Bingo funcionava em espaço alugado no Nova Americana – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Segundo a Gama, a investigada e os participantes do bingo foram liberados após prestarem depoimentos, entretanto, momentos depois de ouvi-los, o delegado responsável pelo caso mandou chamar a mulher novamente e deu voz de prisão em flagrante por corrupção de menores, já que o filho dela de 17 anos trabalhava no local.

O caso foi registrado na delegacia de Americana, e a organizadora do bingo ficou presa por corrupção de menores. Ela ainda será investigada por infringir medidas sanitárias.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) também foi questionada sobre o caso. A pasta do Governo do Estado, porém, não se manifestou até esta publicação.