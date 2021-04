Mulher perde R$ 7,8 mil em Americana após cair no golpe do falso familiar

Uma mulher de 56 anos perdeu mais de R$ 7,8 mil após realizar um depósito que teria sido feito, supostamente, a pedido de sua irmã durante a manhã desta quinta-feira (15).

A vítima, que mora no Jardim Bela Vista, em Americana, relatou no boletim de ocorrência que recebeu uma mensagem via WhatsApp que seria de sua irmã, onde ela solicitava o depósito de R$ 7.845 na conta de uma terceira pessoa.

A mulher foi até uma agência bancária localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, onde fez a transferência no valor que havia sido solicitado.

Posteriormente, a vítima avisou a sua irmã que o depósito já estava feito e enviou um comprovante, mas sua irmã negou que tivesse feito qualquer pedido. Neste momento, a vítima percebeu que havia caído em um golpe.

Ela então voltou até a agência bancária e tentou cancelar a transferência, mas foi informada da impossibilidade de fazer isso, sendo orientada a registrar um boletim de ocorrência. O caso segue em investigação.