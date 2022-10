Mulher perde R$ 1,4 mil ao acreditar que estava quitando parcelas atrasadas de seu imóvel

Uma moradora de Americana, do Morada do Sol, perdeu R$ 1.434,33 ao acreditar que estava quitando parcelas atrasadas do seu imóvel. Ela recebeu uma carta de um suposto escritório de advocacia e pagou um boleto emitido pelo golpista. O crime aconteceu na última segunda-feira, mas o fato só foi comunicado à Polícia Civil na noite desta quarta-feira (26).

De acordo com a Polícia Civil, a filha da vítima esteve na delegacia por volta de 22h desta quarta para relatar que a mãe recebeu, em sua casa, uma carta de um escritório de advocacia, que falava de uma parceria entre a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), para a quitação de parcelas de financiamento em atraso com condições especiais para o pagamento.

Segundo relato em registro policial, o número da escritura da casa estava correto na carta endereçada à mãe. No papel também havia um contato de WhatsApp, no qual a vítima passou a conversar com uma pessoa que se identificou como Paulo.

A dívida de sua mãe com o financiamento habitacional era de R$ 2.992,00. Em conversa com a vítima, o estelionatário afirmou que ela poderia quitar o valor pendente por R$ 1.434,33 e emitiu um boleto em nome de pessoa física. Sem perceber que se tratava de um golpe, a vítima pagou o valor.

Mais tarde, ao consultar o aplicativo da CDHU, notou que o valor ainda estava em aberto e então percebeu que tinha caído em um golpe.

O caso foi registrado na delegacia de Americana como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.