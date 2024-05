Mulher perde o controle, invade posto de combustível e atropela funcionário

Pedreiro ficou prensado entre o carro e a parede do posto de combustível - Foto: Jairo Guilherme

Um homem foi atropelado nesta sexta-feira (31), em Americana, enquanto trabalhava em um posto de combustível na Avenida Cillos. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Dr. Waldemar Tebaldi e seu estado de saúde não foi informado. A condutora do veículo, assustada, assim como sua filha, também foram encaminhadas à unidade.

O acidente aconteceu na manhã desta sexta quando, por motivos desconhecidos, a condutora de um Chevrolet Ônix perdeu o controle na rotatória da Rua Florindo Cibin, invadiu o posto de combustível em alta velocidade e atingiu um pedreiro que prestava serviço no estabelecimento.

A vítima foi empurrada pelo carro até atingir a parede, onde ficou prensada entre o muro e o veículo até que pessoas que estavam no local conseguiram soltá-lo deitá-lo no chão para receber atendimento.

A condutora do Ônix e sua filha foram retiradas do veículo e também precisaram de atendimento, pois estavam abaladas com acidente.

Em entrevista ao LIBERAL, a filha da condutora falou que ela e a mãe estavam indo para Unimed, quando ela teria perdido o controle.

Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e socorreram tanto o pedreiro, como a motorista e a filha ao Hospital Municipal de Americana.

O caso está sendo registrado pela Polícia Militar, que também esteve no local para auxiliar na ocorrência.