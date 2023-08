Mulher não consegue licenciar carro por falta de empresa credenciada pelo Detran

A manicure Camila da Silva Gonçalves, de Americana, está com a documentação de seu carro VW Gol vencida e não consegue renová-la. Após perceber que o veículo que comprou precisava de remarcação de chassi, ela constatou que nenhuma empresa da região que faz o serviço estava credenciada pelo Detran (Departamento de Trânsito) e sua situação permanece indefinida.

O departamento informou que o trabalho será retomado em breve na região de Campinas, mas não definiu data.

Manicure Camila da Silva Gonçalves não consegue regularizar a documentação de seu carro em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Enquanto o impasse não é resolvido, a manicure enfrenta problemas para tirar o carro da garagem, no bairro Monte Verde, pois tem medo de passar por alguma blitz de trânsito e correr o risco de ter o veículo apreendido.

“Meu problema começou em maio deste ano. Comprei um Gol com motor CHT e por descuido não percebi, no momento da compra, que faltava a plaqueta no chassi. Quando fui fazer a vistoria, para fazer a transferência ao meu nome e licenciamento, fui informada que não tinha uma empresa autorizada pelo Detran para fazer o serviço”, diz.

SEM SOLUÇÃO

“Tentei procurar despachante e Detran, mas ninguém conseguiu resolver. Até cheguei em uma empresa que fazia esse tipo de serviço, mas me disseram que não estava mais credenciada”, completou a manicure.

Em nota, o Detran informa que uma nova portaria está sendo elaborada pela autarquia para o credenciamento de empresas que cumpram os requisitos legais para o exercício desta atividade.

O departamento enfatizou que, em maio deste ano, deu início à revisão e consolidação normativa de seus atos com a revogação de 338 portarias. A iniciativa visa estabelecer normas mais claras e objetivas para a redução da insegurança jurídica e facilitar o acesso aos serviços oferecidos pelo órgão.