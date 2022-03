Mulher morre e motociclista fica ferido em acidentes na SP-304

Uma mulher foi atropelada e morreu na noite deste domingo (13), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana. Segundo informações da polícia, o atropelamento levou a um segundo acidente, que deixou um motociclista gravemente ferido.

O caso ocorreu no trecho do quilômetro 129, próximo à região da Cidade Jardim. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motorista que atropelou a mulher afirmou que a vítima estava deitada sobre uma das faixas da rodovia. Ele não teria conseguido desviar.

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A mulher foi identificada como Daniela Frizzarin, de 34 anos. O caso foi registrado como suicídio.

Após o atropelamento, um segundo acidente ocorreu. Uma moto Honda CB Twister bateu na traseira de uma Toyota Hilux. O motociclista de 55 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde foi internado em estado grave.