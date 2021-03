Mulher morre atropelada na Rodovia Anhanguera, em Americana

Uma mulher, que ainda não tinha sido identificada até a publicação desta reportagem, morreu atropelada na madrugada desta quinta-feira (25) na Rodovia Anhanguera, em Americana.

Ela foi atropelada por um caminhão perto da meia-noite, segundo informou a PMR (Polícia Militar Rodoviária). A mulher morreu no local.

O motorista do caminhão declarou aos policiais que seguia pela rodovia no sentido capital quando no km 130, próximo a ponte do Rio Piracicaba, viu um vulto e não teve tempo de frear.

A PMR e a Autoban, concessionária da rodovia, foram acionadas. Um teste de bafômetro foi feito no motorista, que não atestou uso de bebida alcoólica.

O caso foi registrado na delegacia de Americana.