Mulher morre após ser atropelada por três veículos na SP-304, em Americana

Vítima atravessava a via quando foi atingida por uma moto, um caminhão e um carro; motorista do caminhão fugiu do local

Acidente aconteceu na Rodovia Luiz de Queiroz, há poucos metros da passarela que atravessa a via - Foto: Reprodução_Google Street View

Uma mulher ainda não identificada morreu, neste domingo (7), após ser atropelada por três veículos, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana. Ela tentava atravessar a via no momento do acidente, que aconteceu no quilômetro 128, sentido Piracicaba, a 500 metros da passarela do bairro Cidade Jardim.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 18h20, a mulher tentou atravessar a rodovia quando foi atropelada, inicialmente, por uma moto e, na sequência, por um caminhão de pequeno porte. Depois, ela ainda foi atingida por um carro, um Honda Civic. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro, e os dois ocupantes da motocicleta, de 29 e 31 anos, foram socorridos pelos bombeiros a um hospital particular de Americana.

De acordo com a condutora da moto em registro policial, ela estava na velocidade da via, momento em que viu a mulher tentando atravessar e, apesar de frear, não conseguiu evitar o atropelamento.

Com o choque, ela e a vítima caíram na rodovia e o garupa da moto caiu no canteiro central. Na sequência, ainda de acordo com relato da motociclista, as duas se levantaram e ela presenciou o momento em que a mulher foi atingida por um caminhão de pequeno porte e, em seguida, por um Honda Civic.

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), a vítima, que estava sem documentação, morreu no local e ainda não foi identificada. Já a condutora e o passageiro da motocicleta foram socorridos a um hospital particular da cidade. O motorista do Honda Civic prestou depoimento e foi liberado em seguida.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município e as circunstâncias deste acidente, assim como a identificação do motorista do caminhão, serão investigadas pela equipe do 2° DP (Distrito Policial), da Polícia Civil.