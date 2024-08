Mulher morre após ser atropelada por caminhão na Anhanguera, em Americana

Motorista seguia com caminhão no sentido interior e não conseguiu frear para evitar o acidente nesta quarta

Uma mulher não identificada morreu após ser atropelada por um caminhão na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, na madrugada desta quarta-feira (21).

Acidente ocorreu no km 125 da Rodovia Anhanguera, no sentido interior – Foto: Reprodução / Google Street View

Segundo informações do motorista do caminhão em boletim de ocorrência, por volta de 1h, ele trafegava com sua Scania semirreboque pela rodovia, no sentido interior e, no km 125, atropelou uma pessoa – ele afirmou que não teve tempo hábil de frear.

A vítima, que de acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária) tem aproximadamente 60 anos e não portava documentos, foi socorrida pelo resgate da CCR Autoban, concessionária administradora da via, até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu e morreu pouco depois.

O motorista do caminhão realizou o teste de bafômetro e não foi constatada a presença de álcool no organismo.

Um boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor foi elaborado na delegacia de Americana e as causas do atropelamento serão apuradas pela Polícia Civil.