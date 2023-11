Mulher morre após ser atingida por trem atrás do Welcome Center, em Americana

Corpo foi encontrado na linha férrea, atrás do Welcome Center - Foto: Gabriel Pitor/Liberal

Uma mulher de 41 anos morreu após ser atingida por um trem atrás do Welcome Center, em Americana, no final da manhã deste sábado (18). Ela teve o corpo cortado ao meio. As circunstâncias ainda são apuradas.

Apura-se a hipótese de suicídio, mas a determinação da causa só será possível após análise pericial. Com base no estado do corpo, a Gama (Guarda Municipal de Americana) acredita que a mulher havia se jogado na linha férrea antes da passagem do trem.

Segundo Cauê Spagnol, subinspetor da Guarda, profissionais que faziam a manutenção da linha férrea viram a mulher andando pelo trilho sentido bairro.

Depois, conforme relatos, um trem que estava parado nas proximidades começou a andar e atingiu a vítima, que morava no Parque da Liberdade.

Na sequência, os mesmos trabalhadores encontraram a mulher caída e acionaram as autoridades competentes. De acordo com Spagnol, a Gama foi acionada por volta do meio-dia.

O Corpo de Bombeiros confirmou o óbito, e o local está preservado para o trabalho de perícia.

Procurada pela reportagem, a Rumo, concessionária responsável pela linha férrea, lamentou o atropelamento, que ocorreu por volta das 11h40.

“Uma mulher acessou a área operacional da ferrovia no momento em que o trem se aproximava. O maquinista seguiu todos os procedimentos de segurança, acionando buzina e freios de emergência, mas não foi possível parar a tempo. Equipes de emergência foram chamadas ao local para prestar o atendimento”, comunicou

A empresa orienta que a travessia segura na ferrovia deve ser feita sempre nas passagens em nível ou passarelas, sempre com atenção redobrada aos sinais sonoros e placas de trânsito. “Caminhar sobre os trilhos é uma prática ilegal e que coloca em risco à vida”, completou.

Histórico

Conforme o LIBERAL noticiou em fevereiro, a cada dez acidentes em linha férrea, dois resultam em morte.

Até aquele mês, a ferrovia que passa pela RPT (Região do Polo Têxtil) registrou, desde 2012, um total de 100 acidentes, sendo 22 com vítimas que morreram.