Mulher morre após cair de moto e ser atropelada na Rodovia Anhanguera, em Americana

Vítima tentava levantar a moto quando foi atingida, inicialmente, por um caminhão e, na sequência, por um outro veículo - Foto: Ronaldo Brito

Uma mulher de 40 anos, identificada como Aline Parussolo, morreu na noite desta quarta-feira (11), após sofrer um acidente de moto e ser atropelada por um caminhão e um carro na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, na região do Jardim Brasil.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo consta no boletim de ocorrência, um caminhoneiro, de 70 anos, seguia pela rodovia no sentido Limeira com seu caminhão trator semirreboque quando, por volta de 22h30, nas proximidades do quilômetro 126, viu a vítima tentando levantar uma moto que estava caída na via e, apesar de ter percebido a movimentação, contou que não teve tempo hábil para desviar e atingiu a mulher.

Com o impacto, Aline, que estava na primeira faixa de rolamento da via, foi arremessada para a terceira, onde foi atropelada novamente, dessa vez por um Toyota Corolla.

Na ocorrência, o motorista do Corolla informou que seguia pela via, também no sentido Limeira, atrás de um outro veículo, e que não viu a vítima caída no chão. Segundo ele, momentos antes do impacto, o veículo que estava na sua frente desviou bruscamente para direita e ele, sem perceber o motivo, atropelou a vítima.

A ocorrência foi registrada pela PMR (Polícia Militar Rodoviária), que constatou o óbito no local. Ambos os motoristas envolvidos no acidente foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu negativo para presença de álcool no organismo.

Vítima foi identificada como Aline Parussolo, de 40 anos – Foto: Reprodução

O corpo de Aline foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial como homicídio culposo (quando não há intenção) na direção de veículo automotor.