Mulher morre após cair da moto em acidente na Rodovia Anhanguera, em Americana

Pneu da moto estourou na altura do km 119 da Rodovia Anhanguera - Foto: Divulgação - PMR

Uma mulher morreu na Rodovia Anhanguera, em Americana, na manhã desta sexta-feira (14) após cair de uma moto. Ela estava na garupa da motocicleta do seu filho, quando um dos pneus estourou e ambos foram ao chão. O jovem teve ferimentos e foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e não corre risco de morte

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta de 8h20, mãe e filho seguiam com a motocicleta sentido capital quando, no km 119, próximo a empresa Ambipar, o pneu do veículo estourou por motivos desconhecidos e os dois caíram ao chão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Equipes da CCR AutoBAn socorreram as vítimas ao Hospital Municipal de Americana, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela foi identificada como Terezinha Dimas de Souza.