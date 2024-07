Mulher foge de casa após amásio jogar álcool em seu cobertor enquanto dormia, em Americana

Uma mulher de 39 anos fugiu de casa e acionou a Gama (Guarda Municipal de Americana), na manhã deste domingo (7), após o seu amásio, de 33 anos, ter jogado álcool no cobertor enquanto ela dormia no sofá da sala de casa, no Parque Nova Carioba, em Americana. Segundo a vítima, o homem afirmou que iria matá-la devido a uma suposta traição — ele nega a ameaça.

De acordo com o boletim de ocorrência, o relacionamento existe há oito anos e o casal teve dois filhos, sendo que atualmente um tem 6 anos e o outro, 2. Na noite deste sábado (6), a família teria ido a uma festa e quando chegaram em casa, durante a madrugada, o casal brigou e a vítima precisou dormir no sofá da sala de casa.

De manhã, segundo relato da mulher, ela acordou no momento em que o amásio derramava álcool em seu cobertor. Ele ainda teria dito que iria matá-la porque ela estaria “transando com outra pessoa”. Diante da ameaça, a vítima pegou os filhos e fugiu de casa para acionar a Gama.

O amásio nega a ameaça, conforme depoimento dado à Polícia Civil. O homem contou que tentou acordar a sua namorada por diversas vezes para perguntar sobre um remédio que deveria ser dado a um dos filhos. Ela teria ignorado a pergunta, momento em que ele pegou um frasco de álcool e, de fato, derramou na coberta para acordá-la. Entretanto, ele afirmou aos agentes que não queria matá-la.

Além disso, o suspeito confirmou que a mulher fugiu de casa com os filhos após o acontecimento e disse que ele permitiu a situação, já que o casal decidiu não continuar com o relacionamento.

O homem e a mulher foram levados ao plantão policial do município. A vítima optou por entrar com medida protetiva contra o amásio, que responderá por ameaça e violência doméstica.