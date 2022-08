Mulher fica ferida em acidente na Avenida Cillos, em Americana

Condutora teria passado mal ao volante e perdido o controle do veículo

Uma mulher ficou ferida após bater contra um coqueiro e um poste no canteiro da Avenida Cillos, em Americana. O acidente ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (24), próximo ao ginásio esportivo do bairro São Pedro.

Segundo o LIBERAL apurou, a vítima teria passado mal ao volante e perdido o controle do veículo, que invadiu o canteiro central. Um outro carro também foi atingido.

A mulher foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros e seria levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.