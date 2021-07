Mulher fica ferida após capotar o carro na SP-304, em Americana

Veículo capotou no acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima; vítima teve apenas ferimentos leves

Uma mulher ficou ferida após capotar o carro na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana. O acidente aconteceu por volta das 16h30.

Vítima sofreu apenas ferimentos leves em acidente na SP-304 – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, de aproximadamente 40 anos, teria perdido o controle do automóvel na curva do acesso à avenida, capotando o veículo.

A mulher foi socorrida pela unidade de resgate ao HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, com ferimentos leves.