Mulher fica ferida após cair com carro em córrego da Avenida Brasil, em Americana - O Liberal

Carro despencou em córrego da Avenida Brasil - Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Uma mulher de 68 anos ficou ferida após cair com o carro no córrego da Avenida Brasil, em Americana, na manhã desta terça-feira (17). O acidente ocorreu próximo ao Clube do Bosque, por volta de 8h30. A vítima teve ferimentos leves e foi socorrida.

Segundo o LIBERAL apurou com testemunhas no local, a mulher relatou que estava estacionada na Rua Achiles Zanaga, quando, ao soltar o freio de mão para sair, percebeu que o carro – um Chevrolet Corsa – desceu sem que ela conseguisse ligar. Ela teria perdido o controle do veículo, que cruzou a avenida, no sentido Centro, e despencou no vão central.

Funcionários de um posto de combustível no local ajudaram a mulher a sair do veículo. O Corpo de Bombeiros e socorristas do serviço de ambulâncias da prefeitura também atuaram na ocorrência. A mulher foi levada para ser atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.