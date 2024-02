Motorista passou mal antes da colisão, que ocorreu no km 127, sentido Piracicaba; ela teve apenas ferimentos leves

Uma mulher ficou ferida na manhã desta quinta-feira (1°) após bater o seu carro, um Fiat Uno, no guard-rail da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o acidente aconteceu por volta de 10h30. A motorista seguia sentido Piracicaba quando, no km 127, passou mal, perdeu o controle da direção e se chocou com a defensa metálica.

Com o impacto, o Uno foi lançado a pelo menos 30 metros do local do acidente. Uma equipe de resgate atendeu a mulher, que teve apenas ferimentos leves. Ela foi levada pelo Corpo de Bombeiro ao hospital da Unimed em Americana.

A faixa da esquerda foi fechada e, por conta disso, houve lentidão no tráfego, desde o acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima até o km 127, sentido Piracicaba. Por volta das 11h30, o carro foi guinchado e a faixa, liberada.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária também esteve presente na ocorrência, assim como o DER (Departamento de Estradas e Rodagem).