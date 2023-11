Mulher fica ferida após bater carro contra palmeira na Avenida Brasil, em Americana

Motorista subiu na calçada e bateu contra uma palmeira da Avenida Brasil - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Uma mulher ficou ferida na manhã desta quinta-feira (9), após bater o carro que dirigia, um VW Gol, em uma palmeira da Avenida Brasil, em Americana.

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência, a motorista dirigia seu carro sentido Centro quando, por volta de 7h, perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e bateu contra a palmeira, em frente ao Smart Mall.

O resgate foi acionado e a vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Americana Dr. Waldemar Tebaldi. Segundo a guarda, os socorristas afirmaram que a mulher estava consciente no momento do atendimento, porém muito nervosa e não conseguia dar detalhes sobre as causas do acidente. Ela teria afirmado apena que se perdeu e bateu o carro.

Apesar de ser um ponto onde os munícipes praticam caminhada, ninguém passava pelo local no momento e a motorista foi a única que precisou de atendimento médico. O tráfego da via também não foi afetado, uma vez que o veículo ficou inteiramente em cima da calçada.

O LIBERAL esteve no local e acompanhou o registro da ocorrência pela Guarda Municipal. A mulher já havia sido encaminhada ao Hospital Municipal e não há a atualizações sobre seu quadro de saúde.