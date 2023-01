Mulher entra com carro na linha do trem e ainda tranca as chaves dentro em Americana

Uma motorista entrou com o carro na linha férrea na região central de Americana, tentou andar pelos trilhos e ainda trancou a chave dentro do automóvel na madrugada deste domingo (22).

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu à ocorrência, eles foram informados por volta das 5h de que um HB20 branco, no qual estavam duas mulheres, teria entrado na linha férrea no sentido Limeira.

O carro ficou preso nos trilhos e, ao descer, a condutora ainda trancou as chaves dentro do veículo.

Diante da situação, os patrulheiros fizeram contato com o operador da locomotiva do trem, que retardou a chegada da composição ao trecho, para que o automóvel pudesse ser retirado.

Ainda segundo a corporação, o pai da condutora do HB20 foi até o local e quebrou o vidro traseiro do veículo para pegar as chaves e ligar o carro, que foi retirado em seguida, com a ajuda dos patrulheiros.