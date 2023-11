Mulher é presa ao tentar entrar no CDP com maconha escondida na vagina

Volume nas partes íntimas da mulher foi flagrado durante procedimento de revista com scanner corporal

Mulher escondeu a droga na vagina, mas foi flagrada pelo scanner corporal - Foto: Divulgação_SAP

Uma mulher foi presa neste domingo (12), tentando entrar com 100 gramas de maconha no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana. O entorpecente estava escondido em sua vagina e foi visto por meio do scanner corporal, durante procedimento de revista de visitantes aos presidiários.

De acordo com a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), ao passar pelo equipamento, foi constatada a presença de algo diferente. A mulher foi levada à uma sala reservada, onde foi questionada sobre o volume apontado pelo equipamento e confessou que estava levando a droga para o marido, que está preso na unidade.

A droga foi retirada e pesada, somando 100 gramas de maconha.

Na sequência a mulher foi levada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e o delegado responsável deliberou pela prisão em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, a SAP também instaurou um procedimento disciplinar para apurar a conduta do preso que receberia o entorpecente.