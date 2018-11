Mulher é presa após furtar loja na Vila Santa Catarina

Foto: Polícia Militar/Divulgação

A PM (Polícia Militar) deteve na tarde desta segunda-feira (5) uma mulher que havia acabado de furtar uma loja no bairro Santa Catarina, em Americana. Segundo informações da corporação, ela havia levado R$ 370, documentos e cartões bancários, além de diversas roupas femininas. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à cadeia de Monte Mor.

A dona da loja, que fica na Rua Tamoio, percebeu que uma suposta cliente havia praticado um furto dentro do estabelecimento e tentava fugir sem pagar diversas peças. Ela acionou a PM, que foi até o local e abordou a suspeita. A mulher negou ter cometido qualquer crime, mas portava uma sacola com roupas sem nota fiscal e sem etiqueta. Foi realizada busca no local, e os policiais encontraram dentro do lixo do banheiro documentos pessoais da proprietária. No jardim, havia cartões de crédito da dona da loja junto com um cartão bancário da suspeita. Os R$ 370 levados do caixa estavam escondidos em suas roupas, e uma blusa feminina da loja foi achada dentro de sua bolsa.

A mulher foi apresentada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde foi presa em flagrante por furto a estabelecimento comercial. Ela já possui passagens por esse mesmo crime e por estelionato.