Mulher é presa em Americana por receptação de carro roubado

A prisão foi possível após uma denúncia anônima; carro estava com placa e chassi adulterados

Roubo ocorreu no mês de Maio em Conchal – Foto: 19° BPMI / Divulgação

Uma mulher de 28 anos foi presa em Americana, na madrugada desta terça-feira (14), por receptação de carro roubado. A prisão foi possível após denúncia anônima.

De acordo com informações da PM, os policiais receberam uma denúncia anônima, informando que uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, roubada em Conchal, no mês de maio estava guardada em uma residência da Rua Jorge F. Gustavo Bergren, na Vila Mariana. O relator afirmou ainda que o veículo estava com a placa adulterada.

Os PMs foram averiguar e no local encontraram a Mitsubishi. Placa e chassi estavam com dados adulterados. A proprietária do imóvel foi conduzida à delegacia de Americana e ficou presa por receptação de veículo roubado.