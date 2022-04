Mulher é presa com 45 pedras de crack em partes íntimas em Americana

Ela foi detida por patrulheiros da Gama, após ser vista em atitude suspeita no Jardim Santana

Uma mulher foi presa na noite desta sexta-feira (1º), por volta das 23h25, com 45 pedras de crack em suas partes íntimas, segundo informações da Gama (Guarda Civil Municipal de Americana). Ela foi abordada durante patrulhamento na Rua Carlos Gomes, no Jardim Santana, em Americana, ao ser vista com uma das mãos por dentro da calça.

Drogas e dinheiro do tráfico foram apreendidos pela Gama – Foto: Gama / Divulgação

Após revista íntima, foram encontradas, ao todo, 7g de crack, num total de 45 pedras. As drogas estavam embaladas individualmente e divididas em dois pacotes. Além dos entorpecentes, também foram apreendidos R$ 135 e um aparelho celular.

Ela foi encaminhada até a delegacia de Americana, onde ficou à disposição da Polícia Civil.

Outro caso

No final da tarde de sexta, um jovem de 20 anos também foi detido pela Gama por tráfico, na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz.

Os patrulheiros estavam em ronda pelo bairro, quando avistaram perto de uma árvore dois indivíduos, sendo que um deles estavam mexendo em uma sacola. Quando avistaram a viatura, um dos dois fugiu, mas o outro foi abordado.

Com o jovem, os guardas acharam apenas chips de celular e R$ 200 em dinheiro, mas, na sacola na qual ele estava mexendo, foram encontradas 16 porções de maconha, nove de cocaína e 45 de crack.