Mulher é presa após tumultuar hospital em Americana e furtar carimbo de médico

Uma mulher de 41 anos foi presa nesta segunda-feira (26), após tumultuar o Hospital São Francisco, em Americana, e ainda furtar o carimbo de um dos médicos. O seu marido também foi detido após agredir um dos PMs que atendiam a ocorrência. Eles aguardavam atendimento da filha no momento do conflito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal aguardava para atendimento da filha até que, por volta de 1h, os dois começaram a fazer algazarra no local, gritando, xingando os funcionários e batendo portas.

Ainda segundo o registro policial, a mulher teria entrado em uma sala vazia e teria furtado o carimbo de um dos médicos.

Por conta da confusão, os funcionários do hospital chamaram a PM (Polícia Militar). No local, durante revista pessoal, os policiais encontraram o carimbo do especialista na bolsa da mulher e o seu marido chegou a agredir um dos militares com um soco. Para conter o tumulto, o outro policial deu uma chave de pescoço no homem de 36 anos.

Os dois foram conduzidos ao plantão policial e, de acordo com a PM, a mulher teria xingado os policiais e feito ameaças de morte durante o trajeto.

O caso foi apresentado no plantão policial e lá o delegado responsável determinou pela prisão em flagrante da mulher por furto, desacato e ameaça. Já o marido foi solto, mas segue como investigado por lesão e desacato. As investigações serão conduzidas pelo 1° DP (Distrito Policial).

O Hospital São Francisco foi procurado para comentar o ocorrido, mas não se posicionou até o momento. O LIBERAL não conseguiu contato com os envolvidos.