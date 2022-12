Mulher é presa após tentar entrar com maconha no CDP de Americana

As oito porções de maconha estavam escondidas no feijão levado por uma das visitantes para o companheiro

Drogas estavam escondidas no feijão – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Uma mulher foi presa neste domingo (11), após tentar entrar com maconha no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana. Os entorpecentes estavam escondidos dentro do feijão que ela levava para o companheiro.

Segundo informações da Polícia Civil, no período da manhã, os agentes estavam fazendo o trabalho de revista, procedimento comum em dias de visita, quando encontraram oito porções de maconha, escondidas no feijão, em uma marmita.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida à delegacia de Americana, onde ficou presa em flagrante por tráfico de drogas.

Um procedimento disciplinar foi aberto para apurar a participação do detento e medidas cabíveis serão tomadas, segundo a Polícia Civil.