Mulher é presa ao tentar abrir conta em banco com documentos falsos

Uma mulher de 31 anos, moradora de Valinhos, foi presa em flagrante suspeita de estelionato ao tentar abrir uma conta em uma agência bancária, na tarde desta quinta-feira (2), em Americana. Ela apresentou o RG de uma pessoa que já havia emitido um alerta sobre a tentativa de golpes com o documento dela.

De acordo com Claudiney Albino Xavier, delegado assistente da Seccional de Americana, ela tentou abrir uma conta em um banco na Avenida Cillos. Quando uma funcionária disse que havia um alerta envolvendo aquele documento, a suspeita imediatamente deixou o local.

No entanto, ela se dirigiu a outra agência, na Avenida Paschoal Ardito, e tentou pela segunda vez abrir uma conta. Cientes do alerta, os funcionários chamaram a Polícia Militar.

“A verdadeira dona do documento já tinha alertado que tentaram usar o RG para aplicar golpe e os bancos foram avisados. Então, quando essa pessoa foi ao banco abrir a conta, tinha um alerta. Quando a funcionária da agência disse que tinha um alerta, ela correu do banco, só que foi em outra agência do mesmo banco. E acionaram a polícia”, explicou o delegado.

Claudiney afirmou que por se tratar de um crime inafiançável, uma vez que a pena passa de quatro anos, a suspeita seria conduzida para a cadeia de Monte Mor.

“Ela será encaminhada para audiência de custódia e caberá ao juiz conceder ou não a liberdade provisória. Por ser um crime que envolve apenas patrimônio, é bem possível que ela responda em liberdade”, explicou.