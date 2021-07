Mulher é flagrada abandonando cinco filhotes de cachorros no Parque Primavera

filhotes copy - Foto: Gama / Divulgação

Uma mulher de 40 anos foi flagrada abandonando cinco filhotes de cachorros em um terreno baldio localizado na Rua José Aristides de Araújo, no Parque Primavera, em Americana. O abandono aconteceu na tarde de domingo (25) e a mulher foi detida na terça.

Os filhotes foram resgatados e levados à ONG “Animais Têm Voz”, onde estão disponíveis para adoção.

Cinco filhotes de cachorro foram abandonados em terreno baldio em Americana – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com registro da Gama (Guarda Municipal de Americana), a mulher foi flagrada abandonando os filhotes por uma pessoa que preferiu não se identificar.

Essa testemunha acionou os patrulheiros na tarde desta terça-feira (27) informou que um dos cachorros havia sido atropelado ao tentar fugir do terreno. O cachorro foi resgatado pela testemunha, junto com os outros filhotes abandonados, e levados à uma clínica veterinária.

Com a ajuda de uma câmera de videomonitoramento, foi possível identificar a placa do carro e localizar a acusada de maus-tratos e abandono dos cachorros.

Ela foi detida pela Gama e confessou o crime, sendo foi encaminhada à Delegacia de Americana. Ela foi ouvida e liberada, mas irá responder pelo crime de maus-tratos.

Os filhotes foram acolhidos pela equipe do “Cadeia para Maus Tratos”, do deputado estadual Bruno Lima, e foram encaminhados para ONG “Animais Têm Voz”, com sede em Americana, onde estão disponíveis para adoção.