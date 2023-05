Mulher é encontrada morta em chácara de Americana; suspeita é de choque elétrico

A vítima foi identificada como Rosely Marino Benini, de 54 anos - Foto: Reprodução

Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta em uma chácara de Americana, nesta segunda-feira (1°). A suspeita é que o óbito tenha ocorrido por conta de um choque elétrico, ocasionado por uma máquina de cortar grama.

A vítima foi identificada como Rosely Marino Benini. De acordo com familiares, a mulher costumava enrolar os fios da máquina de cortar grama nos ombros para facilitar o serviço e possivelmente houve um curto nos cabos, atingindo-a. As informações estão descritas em boletim de ocorrência.

De acordo com informações dos familiares, em registro policial, a mulher saiu de sua casa no domingo (30) e foi até a chácara no Parque Residencial Tancredi, em Americana, para realizar manutenção no espaço.

Ainda segundo relatos, nesta segunda-feira, como ela não retornou para a casa, os familiares foram até a chácara e encontraram Rosely caída ao chão já sem vida.

Os bombeiros foram acionados e constaram a morte da mulher. A PM também foi chamada e preservou a área até a chegada da perícia técnica, da Polícia Civil. Posteriormente o corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

O caso foi registrado como morte suspeita e as causas serão apuradas pelo 1° DP (Distrito Policial).