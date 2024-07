Mulher é encontrada morta em casa abandonada no Jardim São Paulo, em Americana

Corpo foi encontrado em uma residência abandonada na Rua dos Cedros, no Jardim São Paulo - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Uma mulher foi encontrada morta em uma casa abandonada no Jardim São Paulo, em Americana, na noite desta quinta-feira (11). O caso será investigado pela Polícia Civil e a suspeita é de que se trata de uma moradora de rua.

Segundo informações do registro policial, por volta de 18h, a PM (Polícia Militar) foi chamada para atender uma ocorrência de localização de cadáver na Rua dos Cedros, no Jardim São Paulo.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o cadáver em um imóvel localizado no fundo de um terreno, que está abandonado e, segundo a testemunha que acionou a PM, é frequentemente usado por moradores de rua.

À polícia, uma vizinha que mora na casa da frente do terreno contou que atualmente uma mulher, de nome Raquel, estava “morando” no local com o marido e um cachorro. Ela contou ainda que nesta quinta, ao ir lavar roupa, sentiu um forte odor, motivo pelo qual entrou na residência acreditando se tratar de ratos mortos e encontrou o corpo.

Na residência, os policiais também encontraram o cachorro da família, que está chipado, e solicitaram auxílio de uma ONG (Organização Não Governamental) para fazer a leitura e tentar levantar os dados.

A numeração foi identificada, mas como existe mais de um banco de dados, ainda não foi possível identificar os dados dos tutores e assim, identificar a vítima. Após a leitura, o animal ficou sob os cuidados da ONG.

Já o suposto marido da vítima não foi encontrado.

O Instituto de Criminalística também foi acionado e encontrou uma cova na residência e uma enxada, que teria sido usada para cavar e foi apreendida.

Um boletim de ocorrência de morte suspeita foi registrado na delegacia de Americana e o caso será investigado pela Polícia Civil.