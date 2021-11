Mulher e criança ficam feridas após ex-companheiro bater em veículo em movimento

Mulher levava o filho para a escola quando passou a ser perseguida pelo ex; ele bateu no veículo dela e a jogou em uma ribanceira

Uma mulher de 29 anos e seu filho de oito ficaram feridos, na manhã desta quinta-feira, após o ex-companheiro, um serralheiro de 34 anos, ameaçá-la de morte e bater contra o carro dela, no Jardim Terramérica, em Americana.

Com a batida, a vítima perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira, conhecida como “piscinão”.

Carro capotou em uma ribanceira no Jardim Terramérica; vítimas foram encaminhadas ao HM – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta das 8h, a mulher, uma operadora de caixa, seguia de carro com o filho para a escola quando o ex-companheiro, em outro veículo, passou a acompanhar a vítima na Avenida Iacanga.

Em determinado momento, na Rua Francisca Coral Chiquinho, o serralheiro emparelhou o carro com o dela e bateu na lateral do veículo, que acabou caindo na ribanceira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com o carro dela já no “piscinão”, o agressor saiu do carro dele com uma faca em mãos e foi em direção à mulher. O filho da vítima, fruto de outro relacionamento, começou a gritar e, segundo os patrulheiros, moradores do entorno foram até o local. Ao perceber a presença de testemunhas, o homem fugiu.

O pai da vítima contou que a filha e o neto terem sobrevivido foi um milagre. “Agora estou calmo porque sei que estão vivos, mas não sei como saíram de lá, não sei como o carro não caiu em cima deles e morreram nessa lama”, disse.

Segundo a Gama, a operadora de caixa e o agressor tiveram um relacionamento por três anos e há um mês estavam separados, o que nunca foi aceito pelo rapaz. Desde o término, a vítima já vinha sofrendo ameaças do ex-companheiro.

A mulher e a criança foram encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi com ferimentos causados pelo capotamento, passaram por atendimento médico e foram liberados.

PRISÃO

Enquanto uma equipe estava retirando a vítima e o filho do carro, outros guardas conseguiram deter o agressor em uma área de mata no Mathiensen, bairro que ele mora.

De acordo com os patrulheiros, o rapaz ficou preso por cinco anos suspeito de tráfico de drogas e há cerca de três anos está em liberdade. Com a ameaça e agressão, ele foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde foi teve prisão em flagrante decretada por tentativa de feminicídio.