Mulher e criança ficam feridas em acidente entre moto e carro, na Iacanga

Uma mulher e uma criança se feriram em um acidente entre moto e carro na tarde desta quinta-feira (9), na esquina da Avenida Iacanga com a Rua Itajaí, em Americana.

As vítimas estavam na motocicleta e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Segundo a corporação, informações preliminares apontavam que tratava-se de mãe e filha, de 30 e 6 anos.

O Corpo de Bombeiros não soube informar o estado de saúde das duas. No local do ocorrido, em contato com o LIBERAL, a PM (Polícia Militar) disse que não poderia revelar essa informação, tampouco esclarecer as circunstâncias do acidente. A reportagem apurou, no entanto, que não teve gravidade.