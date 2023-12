Mulher e criança de dois anos são atropeladas no Parque Gramado, em Americana

Mulher estava com o filho no colo quando foi atingida por um motociclista ao atravessar a rua

Uma jovem de 21 anos, que estava com seu filho de dois anos no colo, foi atropelada por um motociclista no Parque Gramado, em Americana, na noite desta quarta-feira (13). As vítimas, que sofreram apenas escoriações, foram socorridas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Segundo relatos da vítima em boletim de ocorrência, ela estava com seu filho no colo na esquina das ruas Luiz Urbano com Florindo Boschero quando, por volta de 19h30, viu um veículo passando e, na sequência, ao tentar atravessar a via, foi atingida por uma moto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já o motociclista, de 22 anos, afirmou que seguia pela via em sua moto, uma CG Fan 160, atrás de um veículo e que, em seguida, notou que três adultos e duas crianças entraram na rua. Neste momento, ainda de acordo com o condutor em boletim de ocorrência, ele tentou desviar dos pedestres, entretanto, acabou atingindo a mulher que estava com a criança no colo.

A Gama (Guarda Municipal) foi acionada para atender a ocorrência e registrou os fatos. As vítimas, mãe e criança sofreram apenas escoriações pelo corpo e foram socorridas ao Hospital Municipal da cidade. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Americana.