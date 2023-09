Mulher é atropelada na Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana

Ela foi socorrida ao HM, onde permanece no setor Emergência e o estado de saúde dela ainda é considerado grave

Uma mulher de 41 anos foi atropelada na Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana, na tarde desta quinta-feira (31) e socorrida em estado grave ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, segundo informações do boletim de ocorrência.

Segundo consta no registro policial, a vítima atravessava a Avenida Antônio Pinto Duarte quando, por volta de 13h30, foi atingida por um Nissan Kiks que seguia pela via, sentido bairro-centro, próximo à Rodoviária Francisco Bendilatti. A motorista, uma mulher de 44 anos, contou que não viu a vítima e aguardou a chegada do resgate e polícia.

Ainda de acordo com o boletim, um médico que passava pelo local do acidente auxiliou nos primeiros socorros até a chegada da ambulância e dos bombeiros. A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e, segundo nota enviada ao LIBERAL na manhã desta sexta-feira (1º), ela segue no setor de Emergência e o estado de saúde dela ainda é considerado grave.

Devido ao acidente, a Gama (Guarda Municipal de Americana) bloqueou a via entre a Rua São Paulo e Avenida da Saúde por ao menos duas horas.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 1° DP (Distrito Policial) e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.