Mulher é agredida e jogada para fora de carro em movimento na Anhanguera

Uma mulher de 42 anos foi agredida pelo marido, de 45, e jogada para fora do carro em movimento na Rodovia Anhanguera, em Americana, na noite deste domingo (7).

Segundo informações da vítima, prestadas em depoimento, por volta de 23h ela e o marido voltavam para a casa, quando houve uma discussão no carro e em determinado momento, no km 122, sentido interior, região da Praia Azul, o marido lhe acertou com socos e depois a lançou para fora do veículo.

Na rodovia, ela pediu socorro e uma pessoa parou para ajudá-la. Na sequência a mulher foi deixada na base da PMR (Polícia Militar Rodoviária). A PM foi acionada.

Após pegar o depoimento da vítima e as características do carro, os militares passaram a fazer buscas pelo agressor e, também no km 122, sentido capital, localizaram o suspeito.

Ao ser abordado, ele negou as acusações e disse que a esposa tinha pulado do carro, que ele tinha parado o veículo, mas ela não quis embarcar.

O teste de bafômetro foi feito e a presença de álcool foi constatada.

Diante das circunstâncias, todos foram levados à delegacia de Americana e o homem ficou preso por violência doméstica.