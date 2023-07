Mulher é agredida e ameaçada de morte pelo ex-namorado, em Americana

Ao chegar em casa, ela foi surpreendida pelo ex, que a aguardava com uma faca em mãos; ele fugiu após ela gritar por socorro

Uma mulher de 28 anos conseguiu escapar do ex-namorado nesta quinta-feira (6), em Americana, e pedir ajuda após ter sido agredida e ameaçada com uma faca. O agressor não foi encontrado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 20h, a mulher foi surpreendida pele ex, de 34 anos, dentro de sua casa, na sala. Ele tinha uma faca em mãos e a ameaçou, afirmando que não aceitava o fim do relacionamento.

Ela correu para tentar fugir, mas o agressor a alcançou e a puxou pelos cabelos. Na sequência ele jogou a mulher no chão e com a mão tapou a sua boca. Para se defender a vítima mordeu a mão do ex e gritou por socorro. Neste momento, ele se assustou, soltou a faca e fugiu.

A PM foi chamada, fez buscas pelas proximidades, mas não encontrou o suspeito. A mulher foi levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e o médico plantonista constatou lesões nos joelhos e mechas de cabelos arrancadas.

Ao término do atendimento hospitalar, a vítima esteve no plantão policial de Americana para o registro da ocorrência, que foi feito como lesão, violência doméstica e ameaça. Medidas protetivas foram solicitadas e o caso será investigado pela Polícia Civil.