Mulher de detento tenta entrar no CDP com drogas na genitália

A mulher de um detento do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana tentou entrar na unidade neste domingo (7) com drogas escondidas na genitália. Ela foi detida em flagrante e levada para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Foto: SAP / Divulgação

Segundo a direção do CDP, funcionários que operam o scanner corporal suspeitaram dela ao ver as imagens do equipamento. Questionada, a visitante de 22 anos confessou que portava maconha e drogas sintéticas.

A mulher deve responder pelo crime de tráfico de drogas e será impedida de realizar novas visitas ao companheiro. A unidade abriu processo disciplinar para apurar se o marido dela tinha conhecimento da tentativa.