Mulher de 65 anos é a sétima vítima da dengue em Americana neste ano

A Vigilância Epidemiológica de Americana registrou a sétima morte por dengue neste ano no município. A vítima é uma mulher de 65 anos, moradora do bairro Vila Bertini. Apesar de a causa do óbito ter sido confirmada pela prefeitura nesta quarta-feira (1º), a idosa morreu em 12 de maio.

Ela tinha sido internada no dia 4 do mesmo mês, em um hospital particular da cidade, com quadro de febre, dores musculares, dor de cabeça, vômito e dores articulares.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A mulher tinha comorbidades como hipertensão arterial, diabetes e doença pulmonar obstrutivo. Conforme laudo do Instituto Adolfo Lutz, o óbito foi causado pelo sorotipo 1 da dengue.

A Vigilância Epidemiológica informou que ainda aguarda o resultado de exame de outra morte suspeita. Ao todo, a cidade soma 3.282 casos da doença em 2022.

As outras seis vítimas da dengue em Americana foram um homem de 60 anos, morador do Centro; uma mulher de 82, do Nova Americana; um idoso de 63, do Jardim Nossa Senhora do Carmo; uma mulher de 43, do Zanaga; uma idosa de 68, do Santa Inês; e uma mulher de 74 anos, do São Manoel, respectivamente nessa ordem.

Dez bairros com maior número de casos: