Mulher cai em golpe e perde R$ 1.500 em Americana

Uma faxineira de 48 anos perdeu R$ 1.500 em um suposto golpe na tarde desta terça-feira (4), em Americana. A vítima teria ajudado uma mulher e lhe foi oferecida uma “recompensa”, momento em que ela acabou perdendo o dinheiro. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o registro da ocorrência, depois de sair de uma agência bancária na Rua Joaquim Luiz de Matos, na região central, por volta das 15h10, a faxineira viu uma mulher caminhando a sua frente que, supostamente distraída, deixou cair no chão seu cartão bancário e uma nota de R$ 50.

A vítima, então, resolveu ajudar e devolveu a quantia para a mulher, que ficou agradecida. Neste momento, uma outra mulher juntou-se a elas e participou da conversa.

A mulher que derrubou o dinheiro no chão afirmou que era proprietária de uma confecção na Rua Fernando Camargo, e que daria uma recompensa da loja para as outras duas.

Ao chegarem no comércio, a suspeita afirmou que não era possível entrar na loja com bolsa, pois o local não possuía armários para clientes. A mulher que havia se juntado a conversa deixou a bolsa dela com a vítima, foi até a loja, voltou com um jogo de lençóis e orientou a faxineira a ir buscar seu prêmio.

Ela deixou a bolsa com as duas mulheres, foi procurar a confecção, mas não a encontrou. Ao retornar, as mulheres não estavam mais lá.

Na bolsa, havia documentos pessoais, telefone celular e R$ 1.500 em dinheiro que ela havia sacado da agência bancária. A vítima registrou o caso na CPJ e afirmou que consegue reconhecer as suspeitas, caso precise.