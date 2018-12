Mulher apanha e é expulsa de apartamento em roupas íntimas

Uma mulher de 25 anos foi agredida e expulsa do próprio apartamento em roupas íntimas nesta quarta-feira (5). A violência aconteceu na região da Praia Azul, em Americana. O agressor é seu marido, um homem de 36 anos que foi detido pela Gama (Guarda Municipal de Americana). Ele foi preso em flagrante com base na Lei Maria da Penha.

A Gama foi chamada para atender a um caso de violência doméstica na Rua Maranhão, no bairro Balneário Riviera. A vítima foi encontrada pelos guardas machucada e enrolada em uma toalha cedida por uma vizinha. Tanto a mulher quanto o agressor foram conduzidos até a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

A vítima tinha machucados no pescoço e no rosto. Ela passou por atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O delegado de plantão, Robson Gonçalves de Oliveira, encaminhou o caso para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde o agressor recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a cadeia de Sumaré.