Procedimento é necessário para averiguar uma possível inflamação no intestino e fazer o tratamento adequado

Simone com o resultado do exame de sangue oculto em mãos - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A funcionária pública Simone Mardegan, de 50 anos, aguarda há cinco meses um exame de colonoscopia no SUS (Sistema Único de Saúde) de Americana. O procedimento é necessário para que se possa averiguar uma possível inflamação no intestino e realizar o tratamento correto.

Simone contou que sua mãe teve câncer de útero e de intestino e morreu em julho do ano passado. Como forma de acompanhamento, em meados de fevereiro, a funcionária pública fez um exame de sangue oculto, que identificou uma possível inflamação.

Para ter um diagnóstico melhor, no mês seguinte, a ginecologista que a atende na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ipiranga solicitou uma colonoscopia, segundo Simone. “Pode ser benigno ou maligno, mas só pela colonoscopia se tira essa dúvida para fazer o tratamento correto”, afirmou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Como ainda não teve a colonoscopia agendada, ela pediu explicações à Secretaria Municipal de Saúde há aproximadamente duas semanas, conforme relatou ao LIBERAL. “Fui até a Secretaria de Saúde, e me informaram que não tem médico no município de Americana para fazer colonoscopia”, disse.

Paralelamente, Simone está à espera de uma ressonância magnética no quadril, também solicitado há cerca de cinco meses. Faz três anos que a funcionária pública trata desse problema, que, de acordo com ela, tem se agravado e a fez cair no trabalho.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Tenho muita dor, então eu faço fisioterapia. Depois, deu problema na lombar devido a isso [a queda]. Então, ele [o médico] achou melhor pedir a ressonância para ver em que grau está.”

Secretaria de Saúde cita ‘alta demanda’

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde comunicou que “os dois exames estão sendo realizados normalmente, sem nenhuma interrupção”, e apontou que a espera ocorre “em razão da alta demanda”.

Ainda segundo a pasta, a ressonância já está na programação e, após o dia 21 de agosto, Simone receberá o contato da clínica contratada pela prefeitura e será informada sobre a data do procedimento.

“Com relação à colonoscopia, também deve ser agendada nos próximos dias, sendo a data encaminhada para a UBS (Unidade Básica de Saúde) referência da munícipe”, completou.