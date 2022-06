Mudanças na versão impressa do LIBERAL agradam leitores

As mudanças feitas pelo LIBERAL na edição impressa, anunciadas na última quarta-feira, quando o jornal completou 70 anos, agradaram leitores. O layout foi modernizado e editorias foram atualizadas ou criadas. Um suplemento especial também recontou a história do LIBERAL e falou sobre a importância do jornalismo local.

A contadora aposentada Liliana, que reparou na mudança no nome do jornal – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

Leitora do jornal há pelo menos 30 anos, a aposentada Maria Conceição Martins Pigatto, moradora do Zanaga, em Americana, aprovou o design do novo jornal. Sobre o suplemento, ela disse que gostou de relembrar as histórias e fotos antigas.

“Eu sempre passava em frente à casa do LIBERAL, na Rua 12 de Novembro. A história me fez relembrar de momentos da minha vida, foi emocionante”, relatou a aposentada.

Maria Conceição disse, ainda, que gostou da nova diagramação do Painel de Serviços, na página 3. “Eu tenho costume de fazer um cafezinho e já ir buscar o jornal, mas na quarta não estava. Liguei para o jornal para saber o que tinha acontecido e um rapaz me disse que precisou encapar porque estava chovendo. Quando chegou, qual a minha surpresa? O suplemento de 70 anos”, contou, emocionada.

A aposentada Vera Lúcia Fernandes de Sá contou que o jornal ficou muito bonito. “Eu estou com ele há dois dias [desde quarta-feira], olhando página por página, vendo os fatos antigos, que já nem me lembrava mais. Gostei muito, muito mesmo”, contou a moradora do Jardim Santana, em Americana, que lê o jornal desde criança.

Vera também foi uma das entrevistadas para o suplemento para contar sua opinião sobre o periódico e após ser publicada a reportagem, contou que recebeu muitos telefonemas de amigos. “Todo mundo me liga para falar que me viu, porque todo mundo gosta do LIBERAL”, contou a aposentada.

O cirurgião dentista e professor de odontologia Hermínio Sacilotto, que mora no Jardim Girassol, também foi unânime em dizer que o novo projeto está diferenciado. “Sempre existem prós e contras, mas eu acho a diversificação boa, porque a gente sempre olha com outro prisma”, concluiu Hermínio.

A contadora aposentada Liliana Minka, moradora do bairro Klavin, em Nova Odessa, também elogiou a nova diagramação do jornal. “Sim, eu gostei muito. Percebi que mudou até o nome, antes era ‘O LIBERAL’, agora, é só LIBERAL”, percebeu.

A aposentada também relatou que lê o jornal desde criança quando seu pai, Osvaldo Minka, começou a assinar o periódico. “Desde então, sempre tive o jornal em casa”, concluiu Liliana.