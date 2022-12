Mudanças na Avenida Thomaz Fortunato causam transtornos aos moradores

Largura da faixa de sinalização central também gera críticas - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

As adequações feitas na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, na Praia dos Namorados, não agradaram os moradores e os comerciantes da região. A Prefeitura alargou a faixa de sinalização central – que separa os sentidos -, diminuiu as faixas de trânsito e pintou balões que favoreceram a conversão de moradores de condomínios que vêm da Rodovia Anhanguera (SP-330).

Nos trechos desses balões, há a diminuição de duas para uma faixa, o que obriga os motoristas que estão à esquerda mudarem para a pista da direita. Isso, em horários de pico, causa congestionamentos e confusões.

Em vídeos enviados por moradores para o LIBERAL, a via está praticamente travada. Além disso, o estrangulamento das faixas faz com que um carro e um caminhão não caibam lado a lado, necessitando que os motoristas passem por cima das chamadas “tartarugas”. O trânsito também é dificultado por pessoas que estacionam na via, já que o espaço é limitado.

“Aqui na parte debaixo, perto do Rio Branco [Sede Náutica], tem um canteiro central, de largura menor, que divide as duas mãos. Por que não estendeu para o restante da avenida? A largura dessa faixa central é desproporcional”, conta o comerciante André Monge, 51, que mora na região há 25 anos.

“Em frente ao condomínio (Residencial Villagio) fizeram uma rotatória e diminuíram uma faixa. Ali, de manhã, não tem como passar. Junta o pessoal da escola (E.E. Maria Lucia Padovani De Oliveira), o pessoal que quer entrar nos condomínios, caminhões, ônibus e o trânsito comum. Tudo isso para uma faixa só. Sem contar que não apagaram a sinalização antiga, só pintaram por cima. Está uma confusão”, disse Dener Teixeira, 40, outro proprietário de estabelecimento comercial na avenida.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-21-at-11.44.36.mp4 Vídeo enviado por leitor mostra a avenida travada por conta do novo balão. A diminuição de duas para uma faixa no trecho também dificulta o trânsito

A Utransv (Unidades de Transportes e Sistemas Viários) de Americana justificou que o objetivo da mudança foi para diminuir a velocidade no trecho e que para resolver os problemas do tráfego “foram colocadas placas de proibido parar e estacionar nas proximidades das entradas dos condomínios”. Entretanto, a reportagem esteve no local e constatou que os motoristas continuam estacionando na via, e que já existem radares para controlar a velocidade.

Não está descartada a possibilidade de que a adequação seja revista, mas a unidade ressaltou que há estudos para a expansão do canteiro central já existente até a altura da Sede Náutica do Rio Branco e a sinalização será terminada após as melhorias no asfalto.