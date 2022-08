Mudança na lei leva à prescrição de ação contra leilões da gestão Diego

Casos teriam ocorrido entre 2011 e 2013, e nesse período o governo Diego vendeu 71 imóveis municipais - Foto: Arquivo - Liberal

A mudança na Lei de Improbidade levou à prescrição de uma ação contra o ex-prefeito Diego De Nadai, de Americana, e outros 11 denunciados por supostas irregularidades em leilões de imóveis. Os casos teriam ocorrido entre 2011 e 2013, quando ele estava à frente da administração municipal.

Nesse período, o governo Diego vendeu 71 imóveis municipais para fornecedores que tinham dívidas a receber da prefeitura ou para pessoas ligadas a eles.

Segundo ação do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo), o Executivo pagava suas dívidas aos credores, que, na sequência, arrematavam as áreas com o valor recebido. Havia um acordo prévio para que isso acontecesse, de acordo com o MP.

Após uma apuração da câmara, o MP processou, em 2016, o ex-prefeito e os compradores dos imóveis. No total, as 71 áreas foram arrematadas por R$ 37,2 milhões, diz a ação.

Em decisão emitida pela 3ª Vara Cível de Americana na última quarta-feira, o juiz Márcio Roberto Alexandre julgou improcedente o pedido para aplicação de sanções previstas na Lei de Improbidade.

Ele justificou que mudança ocorrida na lei em 2021 fixou um prazo prescricional de oito anos. Portanto, a ação, nesse sentido, prescreveu. No entanto, o processo continuará para a Justiça avaliar se os envolvidos deverão ressarcir ou não os cofres municipais.

“É possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções”, escreveu Alexandre.

ACORDO. Conforme o LIBERAL noticiou no ano passado, a locadora de veículos Comercial Germânica, uma das compradoras denunciadas, articulou com o MP um acordo que já tinha livrado a empresa da ação de improbidade.

Para se livrar da possibilidade de ser condenada, a Comercial Germânica aceitou devolver três terrenos arrematados, perder o valor que tinha sido pago em tributos – R$ 923 mil – e pagar uma multa de R$ 300 mil.

Por outro lado, ganhou o direito de cobrar a dívida que havia sido “paga” pelo governo com a venda das áreas e os valores pagos a mais nos leilões. Q