Mudança de sessões da Câmara de Americana para terça-feira é aprovada

Os vereadores de Americana aprovaram nesta quinta-feira a mudança do dia das sessões ordinárias da câmara, que passam a ocorrer às terças. O horário segue o mesmo: 14h.

A alteração está prevista em um projeto de resolução assinado por todos os 19 parlamentares da Casa. Como já se esperava, então, a votação foi unânime.

A primeira sessão no novo dia ocorre em 24 de janeiro. Essa será a primeira sessão após o recesso parlamentar, que se estende do dia 21 de dezembro até 20 de janeiro.

Na justificativa do projeto, os autores argumentam que a antecipação para terça “agiliza a tramitação e encaminhamento dos atos administrativos decorrentes das sessões ordinárias, uma vez que haverá ainda três dias úteis na mesma semana da sessão, o que não ocorre com as sessões sendo realizadas às quintas-feiras”.

A alteração do dia, segundo eles, também ajuda os vereadores a conciliarem agendas externas com outros órgãos municipais, estaduais ou federais.