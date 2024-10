Mudança de seções garante acessibilidade durante votação em Americana

Transferência de locais no Jardim Europa cumpriu determinações do Estatuto da Pessoa com Deficiência Física

Veridiana Totti Menuzzo, diretora da Casa Maíra - Foto: Paula Nacasaki / Liberal

A fim de garantir a acessibilidade durante as eleições neste domingo (6), em Americana, quatro seções eleitorais da Escola Estadual Professora Niomar Apparecida Mattos Gobbo do Amaral Gurgel, no Parque Gramado, foram transferidas para a Casa Maíra, ambas na Rua Alfredo Spinola de Mello.

A alteração foi bem recebida pelos eleitores, entre eles Jefferson Liberato Ferreira, de 35 anos, que votou pela primeira vez na Casa Maíra. “Cheguei na Escola Niomar e pessoal já estava informando da mudança, cheguei aqui (Casa Maíra), foi bem rápido, tudo bem informado”, declarou Jefferson.

A diretora da Casa Maíra, Veridiana Totti Menuzzo, comentou sobre a preparação para a votação. “A gente preparou os ambientes, distribuindo cartazes que consigam orientá-los a achar a sessão. A gente fica aqui recepcionando e encaminhando à respectiva sessão, teve gente que elogiou bastante”, explicou Veridiana.

No mês passado, em entrevista ao LIBERAL, o chefe do cartório eleitoral da Zona 158, Márcio Uchida, explicou que a mudança atende requisitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência Física.

“A mudança foi motivada por uma determinação judicial que, devido à acessibilidade, impede que seções sejam instaladas em pisos superiores de prédios que não possuem elevador”, comentou.

José Orlando Fioretti, de 60 anos – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Na Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, no Centro de Americana, José Orlando Fioretti, de 60 anos, que usa uma prótese na perna direita, destacou a importância da acessibilidade no local, que conta com rampas, entre outros meios. “Eu uso a escada, com apoio, uso a rampa. Eu nunca tive problemas para votar aqui”, contou.

