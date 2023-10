A ação emergencial anunciada em setembro de 2022 pela Prefeitura de Americana e governo estadual para a Represa do Salto Grande, na Praia dos Namorados, não avançou conforme o divulgado.

Após avaliação, ações na represa são descritas como emergenciais – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A administração municipal e a atual gestão estadual agora discordam sobre o andamento do projeto.

Na época o governo, por meio do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), divulgou que intensificaria os esforços para remover aguapés e realizar o desassoreamento de áreas críticas na Represa do Salto Grande.

As ações, descritas como emergenciais, seriam conduzidas após uma avaliação realizada por técnicos do DAEE em colaboração com especialistas da cidade.

De acordo com o Estado, a 1ª etapa seria a batimetria, um estudo que identificaria os pontos mais assoreados.

Em seguida, o órgão determinaria os custos e encaminharia a questão aos setores responsáveis pela alocação de recursos.

O anúncio da ajuda do governo aconteceu durante a campanha eleitoral do então governador Rodrigo Garcia (PSDB), apoiado pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

No entanto, quando questionada sobre o progresso das ações planejadas, a prefeitura informou que o DAEE havia realizado uma etapa inicial do estudo, a parte topográfica, para identificar os locais que necessitavam de intervenções.

Essas intervenções abrangeriam atividades como dragagem, remoção de macrófitas, isolamento de áreas e outras, todas dependentes de recursos financeiros.

“Com a mudança do governo estadual, é natural que ações que estavam previstas sejam reavaliadas. Por isso, a prefeitura reiniciou as tratativas, agora com a nova gestão, buscando viabilizar o projeto”, disse a prefeitura.

Sem discussões

Por sua vez, o DAEE afirmou que apoiou a prefeitura ao realizar estudos técnicos entre setembro e novembro do ano passado, definindo locais de intervenção, metodologia executiva e estimativas de remoção de sedimentos e vegetação.

“Até o momento, não há discussões sobre parcerias entre a prefeitura e o DAEE”, declarou o órgão estadual.

A retirada dos aguapés no Salto Grande é conduzida pela CPFL Renováveis, que administra a área.

A empresa informou que o reservatório continua a ser monitorado constantemente e que a ocupação das plantas aquáticas está sob controle, com apenas 1% do espelho d’água afetado.