MPT quer medidas contra incêndio em prédios públicos de Americana

O MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas, em conjunto com o 16º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, deu início à terceira fase do projeto de proteção contra incêndio em prédios públicos. A iniciativa, que tem como objetivo regularizar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), atinge nesta etapa 35 municípios, entre eles Americana.

O projeto teve início em 2013, após o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), que matou 242 jovens e deixou mais de 600 feridos. À frente da iniciativa, o procurador Mário Antônio Gomes afirma que a ação tem como finalidade adequar as medidas protetivas em prédios de empresas e públicos, mediante a obtenção do AVCB, uma obrigação prevista no decreto estadual nº 56.819/11 e na lei complementar 1.257/15 (Código Estadual Contra Incêndio).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre os anos de 2014 e 2021, a atuação do MPT propiciou a regularização de 99 empresas nas regiões de Campinas e Piracicaba. Deste total, 58 têm 100 funcionários ou mais e 41 empregam 50 ou mais trabalhadores.

“A classificação das edificações e áreas de risco foram apontadas pelo MPT, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, tendo como critério as atividades que trazem maior potencial de incêndio. O número de empregados também foi um indicador importante, tendo em vista a necessidade de delimitar a atuação, tornando-a mais eficaz”, explica o procurador.

Entre as atividades executadas pelas empresas notificadas pelo Ministério do Trabalho podem-se destacar fabricantes de plástico, indústrias têxteis, indústrias químicas e petrolíferas, gráficas, fabricantes de embalagens, metalúrgicas e livrarias, dentre outras.

Terceira fase

O MPT e o Corpo de Bombeiros já iniciaram o diálogo com as prefeituras com o objetivo inicial de levantar quantas edificações são de responsabilidade dos Executivos municipais, quais delas já possuem o AVCB e quantas ainda não estão regularizadas.

“Primeiramente, nosso objetivo é atender os trabalhadores que se ativam nesses prédios, de forma a garantir um meio ambiente de trabalho seguro. Contudo, a emissão do AVCB e a implementação de medidas protetivas contra incêndio nos estabelecimentos públicos trará benefícios a toda a população”, finaliza o procurador.