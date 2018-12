MPT indefere pedido contra Toninho Forti

O MPT (Ministério Público do Trabalho) afirmou não ter encontrado irregularidades na situação de Toninho Forti à frente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), e indeferiu liminarmente a abertura de procedimento contra o sindicato.

Forti foi afastado do comando do sindicato por ordem liminar do juiz Fabio Capone, da 1ª Vara do Trabalho, em processo movido por um grupo de servidores que aponta que ele é comissionado, e por isso não poderia ocupar a função – o estatuto do sindicato exige que só efetivos podem ser votados.

A notificação ao MPT não tinha relação com o processo que culminou no afastamento de Forti. Foi uma iniciativa paralela, enviada à Procuradoria do Trabalho pelo mesmo grupo que acionou a Justiça para tirar o sindicalista do cargo.

Em despacho assinado nesta quarta-feira, o procurador Marco Aurélio Estraiotto Alves explicou que arquivou o caso por dois motivos: o processo que já corre na Justiça e o fato de não ter encontrado irregularidades.

“Em primeiro lugar, mostra-se irrelevante, sob a perspectiva trabalhista, ato normativo municipal que crie requisitos não previstos em Lei Federal para a assunção de cargos de presidente ou diretor sindical”, escreveu o procurador. Ele também informou que Forti não ocupava cargo em comissão quando foi eleito para comandar o sindicato da categoria.

Para o procurador, o vínculo do sindicalista situa-se “em categoria intermediária” entre o “efetivo-estável e o demissível ad nutum (por simples arbítrio da autoridade competente)”. Forti entrou na prefeitura em 1983 sem concurso (que não era exigido na época). Em 1987, assumiu a função comissionada de coordenador de gabinete. Na câmara, onde está lotado atualmente, sua função é descrita como não estável, mas não consta como “comissionada”.