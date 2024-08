MPF sugere tratamento psicológico a jovem de Americana preso pela PF suspeito de ‘sextortion’; entenda o crime

O Ministério Público Federal sugeriu que o jovem de 19 anos preso pela Polícia Federal em Americana, nesta terça-feira (13), suspeito de chantagear adolescentes com fotos íntimas delas, passe por tratamento psicológico.

A sugestão da Procuradoria ocorreu durante audiência de custódia realizada na tarde desta terça. Após a análise do caso, a Justiça Federal decidiu soltar o jovem. Ele, entretanto, deverá cumprir medidas cautelares, como não se ausentar da cidade sem informar o Judiciário. Em caso de não cumprimento, poderá usar tornozeleira eletrônica. A defesa do suspeito não comentou o caso, que tramita em segredo de justiça.

De acordo com a Polícia Federal, o jovem é investigado pelo crime conhecido como “sextortion” (leia mais abaixo). Um inquérito policial foi aberto em junho, em Piracicaba para apurar crimes como produção, armazenamento e compartilhamento de imagens envolvendo pornografia infantil.

De acordo com informações iniciais da PF e apuração do LIBERAL, o investigado se passava por adolescente e, durante conversas com as vítimas, as convencia de enviar fotos íntimas, conhecidas popularmente como “nudes”.

Após conseguir o material, ele as ameaçava e chantageava, afirmando que, se não cumprissem suas ordens, divulgaria as imagens na web, de acordo com a polícia. Ele exigiria, por exemplo, segundo a PF, que as vítimas se mutilassem e enviassem fotos a ele.

Nesta terça-feira, a Polícia Federal foi até um endereço do jovem para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. No local, foram encontrados arquivos digitais contendo imagens de abuso sexual infantil, o que levou à prisão em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia infantil.

Como é comum nestes casos, que tramitam sob sigilo, a PF não divulgou detalhes sobre o suspeito nem informações como o bairro onde os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão. Após a prisão, ele foi ouvido em audiência de custódia e solto.

Agora, uma perícia deverá ser realizada no que foi apreendido com o jovem para que a polícia defina se ele, efetivamente, responderá por algum crime.

O que é “sextortion”?

Trata-se de um tipo de extorsão que envolve, geralmente, conteúdo com teor sexual. Na prática, o criminoso chantageia as vítimas dizendo que tem fotos ou vídeos comprometedores e faz exigências. Caso as exigências não sejam cumpridas, o criminoso ameaça expor o conteúdo.

Os casos podem envolver tanto extorsões financeiras ou até mesmo como forma de humilhar ou vingar-se de alguém.

Segundo a SaferNet, associação que busca promover a defesa dos Direitos Humanos na internet no Brasil, este tipo de extorsão pode levar a consequências graves e extremas, como suicídio de vítimas.

A associação cita algumas formas de como esse crime pode ter início:

Alguém finge ter posse de conteúdos íntimos como forma de iniciar as conversas e as ameaças

Como desdobramento de conversas sexuais, experimentações e exposição voluntária em um suposto relacionamento online

Cobrança de valores após conversa sexual com mútua exposição

Ameaças por ciúmes ou chantagem em relacionamentos abusivos

Invasão de contas e dispositivos para roubar conteúdos íntimos

Falsas ofertas de emprego e agências de modelos com pedido de fotos e vídeos íntimos

Falsos grupos de autoajuda ou falsos grupos de vítimas que pedem conteúdos íntimos

“A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes”, afirmou a PF em nota.