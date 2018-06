MPF emite parecer favorável ao LIBERAL sobre matéria censurada

O MPF (Ministério Público Federal) deu parecer favorável ao LIBERAL em relação à publicação que denunciou o pedido de votos aos deputados da cidade, feito pelo prefeito Omar Najar (MDB) durante discurso no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em abril. A matéria teve de ser retirada do ar após decisão em caráter liminar, há um mês.

O processo segue tramitando e ainda não teve decisão. Nesta semana, entretanto, o procurador regional eleitoral Luiz Carlos dos Santos Gonçalves opinou que o LIBERAL não deve ser punido justamente porque sua reportagem denunciou a suposta irregularidade. Em sua defesa, o jornal afirmou que “a matéria foi divulgada justamente trazendo críticas e denunciando à sociedade o descumprimento da lei eleitoral por parte do Prefeito Municipal”, e foi assim que entendeu o procurador.

Gonçalves escreve que o conteúdo da reportagem “possui caráter jornalístico e informativo, em atendimento ao direito de liberdade de expressão e informação, não havendo intuito de favorecer um determinado candidato”. O procurador afirma em seu parecer que diante disso, e tendo em vista que a empresa de comunicação não infringiu a lei eleitoral, não se deve falar em punições.

A ação eleitoral foi movida pelo PT de Americana tendo como base a reportagem do LIBERAL publicada um dia após o discurso de Omar, no qual o mandatário disse que a cidade deveria reeleger os deputados estaduais Cauê Macris (PSDB) e Chico Sardelli (PV) e o federal Vanderlei Macris (PSDB).

O partido pediu e conseguiu, liminarmente, que a Justiça determinasse a retirada da reportagem – a mesma usada para embasar a ação – do site do LIBERAL. A empresa cumpriu a ordem judicial e recorreu da decisão. Também foi retirado do ar um vídeo publicado pelo jornalista e radialista Jairo Guilherme da Silva, em seu canal no YouTube.

Na ocasião, a decisão judicial foi classificada como censura por entidades que representam jornalistas e por um advogado especialista em direito eleitoral e liberdade de imprensa. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Procurador defende condenação

O procurador regional eleitoral Luiz Carlos dos Santos Gonçalves opinou pela condenação do prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), e dos deputados estaduais Cauê Macris (PSDB) e Chico Sardelli (PV), e do federal Vanderlei Macris (PSDB), por propaganda eleitoral antecipada. A pena estipulada é de multa de R$ 5 a R$ 25 mil.

Em seu parecer emitido na ação movida pelo PT de Americana, a Procuradoria apontou que entende que o mandatário se aproveitou de um evento público para pedir votos aos parlamentares. A ação segue tramitando até decisão dos desembargadores.

O procurador escreve que Omar “efetuou nítida e clara propaganda eleitoral antecipada, na medida em que, em seu discurso, apontou os três deputados representados, presentes no evento, apontando-os como grandes benfeitores da população daquela cidade e, expressamente, pedindo voto”. Gonçalves afirma que ficou demonstrado o “prévio conhecimento dos beneficiários” – os deputados – “pois durante o discurso demonstraram concordância com o teor do que fora exposto”.

O parecer opina ainda pela condenação do jornalista e radialista Jairo Guilherme Silva, que publicou vídeo do discurso de Omar em seu canal no Youtube. Assim como o LIBERAL, ele teve que retirar seu conteúdo da internet após decisão em caráter liminar.

DEFESAS

O prefeito Omar Najar manteve sua posição sobre o caso, alegando que não teve intenção de fazer propaganda eleitoral antecipada, mas somente de agradecer a atuação dos parlamentares. Em nota, os deputados Cauê e Vanderlei Macris afirmaram que não tiveram conhecimento do parecer oficialmente e que respeitam o prefeito Omar, “mas não são responsáveis por suas declarações”. Já Chico Sardelli se disse tranquilo e reiterou que não entende a fala como propaganda e sim uma expressão de gratidão.

O jornalista Jairo Guilherme Silva afirmou que cumpriu dentro do prazo a ordem de retirar o vídeo do Youtube. “Não tive nenhuma intenção de fazer propaganda alguma, porque todos os vídeos que eu gravo, eu publico. Não aumentei, nem reduzi nada. Publiquei como publico sempre e quando fui comunicado que poderia ser propaganda, tirei do ar. Além disso, o vídeo mostrava apenas a fala do prefeito”, afirmou.